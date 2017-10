Täna õhtul kell 20.30 näitab ETV+ otseülekandes Lasnamäe kandidaatide nimekirjade esinumbrite valimisdebatti, mis toimub Lasnamäe Centrumi ostukeskuses.



Arutelu keskmes on linnaosa saatus ja selle elanike heaolu. Käsitletakse mitut teravat küsimust: parkimiskohad, heakorrastamata tühermaad ja linna elamispinnad. Jutuks on ka Lasnamäe ja selle elanikega seostatavad stereotüübid.

Väitluses osalevad Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Deniss Boroditš (Reformierakond), Viktoria Ladõnskaja (Isamaa ja Res Publica Liit), Krista Lapina (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Olga Ivanova (Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn), Olev-Andres Tinn (Eestimaa Rohelised), Kersti Kracht (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja Mstislav Rusakov (Eestimaa Ühendatud Vaskpartei). Valimisstuudiot juhib Andrei Titov.

„ETV+ on Eesti ainuke venekeelne telekanal, mis pakub kandidaatidele, olenemata nende erakondlikust kuuluvusest, tasuta võimalust pöörduda valijate poole,“ kommenteeris üritust telekanali peatoimetaja Darja Saar. „Soovin kõigile osalejatele konstruktiivset lähenemist ja hoolimist oma valijast. Kasutatagu avalik-õigusliku telekanali eetriaega nii, et see oleks kasulik kogu ühiskonnale. Kohapeale on oodatud kõik, kes soovivad Lasnamäe kandidaatide nimekirjade esinumbrite valimisdebatile vahetult kaasa elada,“ lisas ta.



Debatti saab reaalajas jälgida ka telekanali veebilehel etvpluss.ee ning Facebooki lehel. Väitluses osalejatele saab saata küsimusi otsesaate toimetajate aadressil julia.sokol@err.ee või zenja.volohhonskaja@err.ee.



Kohapeal kaasaelamiseks on huvilised oodatud 11. oktoobril kella 20.30-ks Lasnamäe Centrumisse ETV+ stuudiosse.