„Rahvusvahelises kuritegelikus grupeeringus tegutsenud nelja mehe eesmärk oli Eestist süstemaatiliselt hinnalisemaid autosid varastada. Ennekõike eelistati BMW-sid, mis käivitusid võtmest või olid võtmevaba autoluku süsteemiga,“ ütles Vosman ning lisas, et mainitud autovargad tegutsevad detailideni läbi mõeldud plaani järgi ja kasutavad sõidukite varastamisel kõrgtehnoloogilisi seadmeid, mis võimaldavad lihtsasti varastada just võtmevaba autoluku süsteemiga luksusautosid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Aro Siinmaa kinnitas, et neli autode vargustes kahtlustatavat meest võeti laupäeval Tartu maakohtu loal vahi alla. „Kuivõrd tegemist on süsteemselt ja organiseeritult autovargusi toimepanevate kurjategijatega, esitati neile omakorda kahtlustus ka kuritegelikku ühendusse kuulumises,“ lisas Siinmaa.

Vosmani sõnul jäi Leedu autovaraste tegevus Eestis passiivseks pärast seda, kui politsei pidas möödunud aasta kevadel Karksi-Nuias kinni samuti ühe Leedust pärit autovaraste grupeeringu.

(Ekraanitõmmis)

„Uue grupeeringu tegevusse astumine näitab, et autovargad on vahepealsetest tagasilöökidest toibunud ning huvi Eestist varastamise vastu on taastunud. Kuna politsei hoidis nende tegevusel silma peal, päädis ka seekordne katsetus neile ebaõnnestumise ehk kinnipidamisega,“ rääkis Vosman. Politseijuht soovitas, et hinnalisematele sõidukitele tuleks võimalusel paigaldada täiendavaid turvasüsteeme, mis raskendaksid varguse toimepanemist või võimalusel sõiduk parkida valgustatud ja kaamera vaatevälja jäävasse kohta.

„Lihtsaim viis oma elektrooniliselt käivitatavat autot varguse eest kaitsta on aga võtmete hoidmine välisuksest ja akendest kaugemal. Samuti on oluline, et politseile antaks teada sõidukitest ja inimestest, kes öisel ajal mõnes elamurajoonis kahtlust äratavalt ringi liiguvad,“ ütles Vosman.

Prokurör Siinmaa sõnul mõisteti esmaspäeval Tartu maakohtus süüdi mulluste autovarguste tellijad, kelle kogutud tõendid võimaldasid Leedult välja nõuda. „Seni pole kusagil maailmas suudetud organiseeritud kuritegevust täielikult likvideerida, mistõttu pingutavad politsei ja prokuratuur igapäevaselt selle nimel, et kuritegude hulka kahandada ning rahvusvahelisi grupeeringuid riigist eemal hoida. Selle nimel on lisaks Eestis kinnipeetud varastele nõutud Leedust järjekindlalt välja ka varasematel kuriteosündmustel osalenud isikud ja kuritegude organisaatorid,“ ütles Siinmaa. „Esmaspäevane kohtulahend, millega tunnistati kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdi varguseid tellinud ja selleks vajalikud seadmed hankinud isikud, ning uue jõugu tabamine koos vargustehnikaga on mõlemad töövõidud, mis täidavad üht ja sama eesmärki,“ lisas prokurör.