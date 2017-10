Juba 10 päeva pärast, 21. oktoobril kell 14.00 esitleb Venemaa võimsaim meedium Aleksandr Šeps Viru Keskuse Rahva Raamatus eesti keeles ilmuvat raamatut „Meedium: otsides elu mõtet“. Aleksandr Šepsi usutleb esitlusel Viktoria Ladõnskaja ja esitlus toimub nii eesti kui vene keeles.

Aleksandr Šeps on enda lähipäevil eesti keeles ilmuva raamatu kohta öelnud järgnevat: „Olge valmis heitma pilku maailmale täiesti teisest küljest. Nüüdsest peale ei ole teie elu enam endine, tuleb vaid see üles leida... Selles raamatus soovitan teil üritada leida elu seal, kus selle otsimine poleks varem teile pähegi tulnud. See ei tähenda sugugi seda, et naaseme igikeltsa või ookeani sügavustesse ning jahime bioloogilisi sensatsioone. Näitan teile, et elu – see on tohutult enamat kui hingamine, kasvamine ja südamelöögid. Elu on tõusud ja mõõnad, mõtted ja oletused, sünd ja surm. Jah, te ei lugenud valesti. Just surmast saab elu algus. Kujuteldamatu ja ettearvamatu teekonna algus“

Aleksandr Šeps on meedium ja selgeltnägija, kellele tõi ülevenemaalise tuntuse osalemine 2103. aastal telekanali TNT menusaates „Selgeltnägijate tuleproov“. Šeps võitis 14. hooaja võistluse. Tõsist konkurentsi pakkus talle teiseks tulnud Eesti päritolu selgeltnägija Marilyn Kerro.