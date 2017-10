Õhtulehe saatesari „50 NIPPI: Meisi moenurk“ jagab nippe moevooludega kaasaskäimiseks. Teises osas tutvustab stilist ja multitalent Jana Hallas trendi kanda liiga suuri ehk oversized-rõivaid, mis on näpatud meeste garderoobist.

Kui soovid sügishooajal oma välimust värskendada, siis ei pea esimese asjana paksu rahakotiga poodi jooksma, vaid võib tuhlata ka oma kallima kapis ja sealt selga haarata mõni puuraiduri stiilis kampsun või särk. Peale soovitame sügistuulte eest tõmmata meeste pintsaku, jaki või teksatagi. Kui tunned, et varrukad on liiga pikad või rõiva õlakohad ei istu õigesti, siis just see on äge ja moes!

„50 NIPPI: Meisi ja Jana moenurk“ (Jörgen Norkroos)

Vaata videost, milliseid nippe jagab Jana Hallas Tallinnas asuva poe Sfäär meesteosakonnas ning kui ägedad on tema enda loodud oversized-naistemantlid!