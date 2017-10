President Bill Clintoni omaaegse armukesena tuntud Monica Lewinsky, kes kirjutas 2014. aastal ajakirjas Vanity Fair oma aastatepikkusest avalikust ja varjatud alandamisest, on nüüd küberkiusamisevastase võitluse üks käilakujusid.

„Ekraani taha varjuvad inimesed kirjutavad asju, mida nad teistele ealeski näkku ei ütleks,“ seletas Lewinsky (44) ajakirjale People. „See on karm ja šokeeriv peegel, mis paneb inimesi mõtlema, kuidas me internetis käitume ja kuidas me muidu näost näkku käituksime.“