„Sageli tundub moemaailm ülimalt glamuurne, sädelev ja imelihtne. Tegelikkuses näeb iga disainer tohutult vaeva, et luua, arendada ja areneda ning lõpuks loodu ka klientideni viia,“ tõdeb Kadri, et ükski moelooja ei suuda hakkama saada abilisteta, kes ka raskematel momentidel toetavad. Erinevate kollektsioonide loomise ja müügiprotsessidega on seotud mitmed inimesed, kes näevad selle väljast uhke maailma varjupoolt, kuid kes sageli ka klientide jaoks jäävad ebaolulisteks nn taustafiguurideks.

„Mul on vaid kahju, et kõik need andekad ja olulised inimesed lavale ei mahu,“ tõdeb Kadri, et tal on õnneks olnud võimalus koostööd teha paljude toredate oma ala professionaalidega.