Magamistoa kõige olulisem mööbliese on voodi, kus veedame ligi poole oma elust. Traditsiooniliselt on kvaliteetne voodi valmistatud puidust ja viimistlus on jäetud kas naturaalseks või on voodi üle peitsitud. Home4you valikus on mitmed puidust voodid neile, kes armastavad traditsioonilisemat lähenemist. Täispuidust voodi on klassika!

Pildil: voodi CHICAGO ja voodi ELIZABETH

Uuemaks trendiks on tervenisti kangaga kaetud voodid, mis jätavad magamistoast pehmema ning sõbralikuma mulje. Home4you valikust leiab juba ligi 10 erinevat kangaga kaetud voodit - erinevad värvid, stiil ning võimalused – igaühele midagi.

Pildil: voodi SANDRA ja voodi VICTORIA

Magamistoa voodid võiksid ideaalis olla pesukasti või sahtlitega, sest panipaikadest on tavaliselt alati puudus ning voodialune pind on selleks ideaalne. Home4you voodite eeliseks on see, et sahtlid sulguvad tihedalt ning see hoiab tolmu paremini eemal. Panipaikadena võimaldavad pesukastiga voodid magamistuppa jätta rohkem vaba ruumi, sest sel juhul võib nii mõnegi kapi või kummuti ostmata jätta.

Pildil: sari CAREN ja voodi DUKE

Voodi madratsiga või ilma? Kui komplektis on madrats olemas, saab voodit kohe kasutama hakata. Samuti kui koju on juba soetatud oma vajadusi silmas pidades uus ja kvaliteetne madrats, siis on väga tore kui saab osta uue voodi ilma madratsita. Neile kes vajavad nii voodit kui madratsit pakub Home4you valmis komplekte kuhu on lisatud hoolikalt valitud kvaliteetsed Sleepwelli madratsid. Ilma madratsita voodit ostes saab aga ise endale täpselt õige madratsi valida ning valik on tunduvalt laiem. Meie kauplustest ning e-poest leiad voodid madratsiga ning ilma madratsita, samuti Sleepwelli kontinentaalvoodid, mootorvoodid ning kušetid ja vajalikud lisatooted mugava magamistoa sisustamiseks.

Pildil: voodi LOUIS ja voodi EMILIA

Oma magamistoa sisustamine on väga oluline ja ka keeruline protsess, sest mugav ja kvaliteetne voodi tagab päeval puhanud ning värske enesetunde. Rahulikud, mahedad värvid aitavad vaimsele lõõgastumisele ainult kaasa, kuid energiat võib magamistuppa tuua valides aksessuaarideks värvilised padjad, pleedid või vaibad. Magamistoa mööblit valides võiks samuti jääda pigem tagasihoidlike ja naturaalsete värvide juurde ning rõhutada rahulikku ja vaikset keskkonda.

Pildil: voodi LOUIS

Kui nüüd oma pere magamistoad on sisustatud, võiks mõelda ka külalistele. Kui külalistele saab eraldada terve magamistoa, siis on asi ilmselt lihtne. Aga kui rohkem vabu tube ei ole, siis peaks soetama kabinetti või elutuppa diivanvoodi või nurgadiivanvoodi, mida vajadusel saab voodiks muuta. Tänapäevased diivanvoodid on korralike madratsitega ning sageli sama mugavad kui magamistoa voodid. Teiseks valikuks on mõne liigutusega alla lastava seljatoega lihtsad diivanvoodid kus eraldi madratsit ei ole, vaid on korralik Sik-Sak või nn pocket vedrustus. Diivanvoodid ja nurgadiivanvoodid on kena välimusega ning sama mugavad kui klassikalised diivanid.

Pildil: nurgadiivanvoodi LUCREZIA

Voodi või diivani soetamine Home4you e-poest on väga mugav ning lisaks on e-poest tellides alati transport tasuta. Kui ei oska midagi oma vana mööbliga teha, uuri lisaks mööbli utiliseerimise kohta!

