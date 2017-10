Kodukontori loomine ja sinna hea kvaliteetse valgustuse planeerimine osutub lihtsaks kui seda saab kavandada juba ehituse algstaadiumis.

Sel juhul peaksime teadma kodus töötamise töö iseloomu, kas vajame enamik aega laua ja arvutikuvari taga istumiseks või saame puhkenurgas meilid saadetud-vastuvõetud. Või hoopis oleks hea suur lauapind suuremõõduliste plaanide ja kavandite joonestamiseks ja värvimiseks. Sellest sõltub kui palju peab ruumi lisama kunstvalgust, milline toon peaks valgusel olema, kust suunata valgust töölauale ning kuidas anda ruumi üldvalgus, et vältida liigseid peegeldusi, kontrastide ja varjude tekkimist.

Siis on võimalik paigutada töölaud ja tool vastavalt päikesevalgusele, ruumi suurusele ja plaanile nii, et tagada kodukontori kvaliteetne mitmekihiline valgustus, mis tagaks tööpäeva vältel hea meelestatuse, stressivaba oleku.

Siis saab töötamiseks luua nõuetekohased valgustingimused, mida kontorites ikka töölaua juures arvestatakse. Arvestatakse peegeldustega, valguse räiguse ja suunaga ning valgustugevusega ja valgustihedusega (mõõtühik lx). Täpsust nõudvate töökohtade puhul arvutatakse veel värviesitus, et viimane oleks võimalikult loomulik (mõõtühik Ra). Oluliseks aspektiks mõnede töökohtade puhul võib osutuda ka õige värviedastuse kasutamine (CRI).

Pane tähele: Kontori töökohal on normatiivne valgustiheduse miinimum 200lx kuni 750lx, optimaalne on töölaua kohal 500lx, mujal ruumis 100-300lx.

Ideaalne kodukontori valgustus

Oluline on tagada töövõime kogu päeva vältel. Kuna meil Eestis on vähe päikesevalgust ja lühikesed päevad, siis vajame õigesti doseeritud kunstvalgust. Ideaalis on võimalik muuta kunstvalgust vastavalt päevavalguse rütmile, mil töökohal muutuv valgustugevus ja temperatuur muutuvad vastavalt kellaajale ja loodusliku valguse muutumisele.

Lihtsaim moodus on valgustugevuse muutmiseks on dimmimine, mis on praeguseks nutirakenduste abil tehtud väga mugavaks. Kusjuures dimmida saab ka valgusallika enda värvsustemperatuuri ehk muuta sooja valgust. Nimelt ühe sama valgustiga saame luua erinevaid valgusvärve, nii et ühel juhul sinakam ja külmem toon, teisel juhul aga kollane toon, kus valguse sinispektri osa kaal on vähene. Sellist valgusvärvi muutmist nimetatakse dünaamiliseks valguslahenduseks.

Näiteks firma LedsC4 leedide värvsustemperatuuri saab dimmida vahemikus 2000-3000K vastavalt vajadusele ja meeleolule.

Ideaalne valgus on kodukontoris hommikul ergutav, õhtul uinutav

Hommikuti soovime ju kiiresti ärgata ja tööle asuda. Selleks vajame külma valgust, sest valgemas valguses oleme virgemad ja innukamad. Õhtul kui valmistume puhkamiseks ja uneajaks, peaksime valgusvärvi soojemaks muutma. Vastav kollane valgus tagab meile hubase tunde ja meeleolu, mil unehormoon saab vallanduda ning tagada meile kvaliteetse une.

Mõnda olulist:

Väldi tugevaid kontraste töökoha ja ümbritseva tausta vahel, sest see on kahjulik silmadele.

Vali ruumi pigem sooja tooni valgus ehk 3000K või siis neutraalne valge toon 4000K. Viimane loob kindlama töömeeleolu.

Ideaalis peaks kohtvalgusti asuma otse laua ja arvutiekraani kohal, kuid väldi liigset valgusräigust.

Soovitame laualampi. Uuri alati võimalust (kas sokkel võimaldab) valgusallikat vahetada õige värvsustemperatuuri tagamiseks just teie silma tervisele. Kuid ainult laualambi valgusel töötamine pole hea silmadele, kasuta ka ümbritsevat lisavalgust.

Tea, ka mitmete akendega ruum vajab lisaks kunstvalgust.

Õige on valida selline rippvalgusti, mis annab nii ala- kui ülavalgust. Niimoodi saab lauapind valgustatud, samas laevalgus peegeldab laest tagasi valgustades ruumi üldiselt. Sel juhul on võimalik loobuda ka laualambist kui viimane ei peaks hästi lauale mahtuma.

Soovitame Leede. Need on säästlikud ja hästi valgustavad. Saab valida sooja ja külmema tooniga valgusallikaga valgusteid.

Eelista suunatavaid süvisvalgusteid, et saab vajadusel valguse suunda muuta.

Kohandame ruumi ümber kodukontoriks

Kui olete otsustanud kodus tööle hakata, tuleb olemasolev ruum ümber kohandada mugavaks, just teile sobivaks töötamiseks. Sageli pole enam võimalik kaabeldust niimoodi ümber teha, et ruumi head üldvalgust ja kvaliteetset kohtvalgust paigutada. Võimalusi siiski on.

Soovitused valgustuse lahendamiseks ruumi ümberplaneerimisel

1. Hästi suunatavad “pikkade õlgadega valgustid”. Juhul kui rippvalgustit laua kohale pole võimalik riputada, on lahenduseks “pikkade õlgadega valgustid”, mis installeeritud hoopis seinale või toa kaugemasse punkti, kuid pika liigendusega saab tuua valguse täpselt laua kohale.

Firma Flos seinavalgusti 265 võimaldab tuua valguse täpselt laua kohale.

2. Hea pööratavuse ja ulatusega valgustid. Kui juhtumisi laes on juba olemas süvisvalgustid, asenda süvis uue 360 kraadi pööratava ja 40 kraadi suunatava pika toruja valgustiga, mille valgusvihku saab hästi suunata töölauale.

3. Samaaegselt nii üla- kui alavalgusega valgustid tagavad õige valguse. Minimalistliku joonega ideaalne rippvalgusti on lihtsasti sobitatav interjööri. Valgusti võiks olla nii üla- kui alavalgusega.

Rippvalgusti TROPPO.

4. “Ämblikuna” paigutatavad valgustid toimivad nii kohtvalgustina konkreetset pinda välja valgustades kui tagavad hea üldvalguse ruumis tervikuna. Seda juhul kui tegu on kobarvalgustiga ehk mitme kupliga, mitme valgusallikaga lambiga.

Suure kombineerimisvõimalusega rippvalgusti Spider firmal Studio Italia Design.

5. Lihtsaim viis on laua juurde panna hea ulatuvusega timmitav põrandalamp.

Põrandavalgusti MECANICA

6. Kõige olulisem on laualamp. Eelistada võiks liigenditega, võimalusel ka ülalt avatud kupliga valgustit. Liigendus võimaldab suunata valguse nii, et vastav tööpiirkond saaks terves osas valgustatud. Ülalt avatud osa kaudu pääseb osa valgust ka ümbritsevat ruumi valgustama.

Lauavalgusti AX20

Miks vajame kodukontorisse kvaliteetset hästi läbimõeldud valgustust?

Tagada töömeeleolu ja hea töövõime,

Vältida silmade väsimist, nägemise kahjustumist ja stressi.

Valgusinsener Tiiu Tamme kommentaar:

“Kodustes tingimustes sujub töö kõige paremini siis, kui kontori jaoks on olemas omaette ruum. Tavalised koduvalgustid kontoriruumi ei sobi. Parima lahenduse pakuvad valgustid, mis tagavad töölaual piisava valgustaseme ilma silma paistmata ja arvutiekraanil peegeldusi tekitamata. Suurema ruumi korral on hea, kui on olemas ka taustvalgustus vältimaks liiga teravaid valgustuse üleminekuid ruumis. Kel plaanis hankida kodukontorisse uued valgustid, võiks valida energiasäästu silmas pidades hämardatavad leedvalgustid, mille värviesitusindeks Ra>80. Hea, kui ka CRI>80. Kaupmehelt tuleb uurida, kas hämardamine toimub ka värelusvabalt. Leedvalgustite puhul ei oma valguse näiv värv erilist kaalu, värvsustemperatuur võiks olla 3000 – 4000 Kel halb harjumus teha ka õhtuti arvuti taga tööd, võiks kaaluda muutuva valge valgusega leedvalgusteid, et õhtusel ajal valguse näiv värv soojemaks muuta.

Kodukontori organiseerimisel elu- või mõne muu toa nurka aitab töökohale piisava valgustustaseme tagada teisaldatav valgusti – põrandale, lauale või miks ka mitte lakke. Ülejäänud reeglid on samad, mis eraldi tööruumi korral.”

