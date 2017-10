· Sädelevad jalanõud. Meie kliimas küll üsna keeruline trend, kuna peale 5 minutit tänavatel jalutamist on sädelust pori alt raske märgata. Aga siis tuleb sisemine sära veelgi nähtavamaks teha, sest ilu nõuab ohvreid! Igal juhul on tõelisel fashionista'l sel hooajal vähemalt 3 paari sätendavaid jalavarje kapis kannatamatult oma tähetundi (või siis 5 minutit) ootamas.

· Laiad õlad. Kuigi me arvasime, et patšokid on igaveseks läinud, siis sel hooajal teevad nad võimsa comeback'i! Moelavad on täis laiaõlgseid modelle ning me ei räägi meestest, vaid õblukestest naistest. Vajadusel laena sel hooajal jakk abikaasa või hoopis vanaisa garderoobist.

· Vanaema kasukas. Kui jakid saab laenata vanaisa riidekapist, siis moodsaima kasuka leiad vanaema rõivalaekast. Vintage-välimusega karvased kasukad on supertrendikad ning taaskasutus on ju keskkonnasõbralik ka. Win-win!

· Punane. Sel hooajal on kõige moodsam look punane. Punane mantel. Punane jakk. Punased püksid. Punased saapad. Punane kott. Kõik on punane. Oot, kas me punast juba mainisime?

· Dressid. Sportlik stiil on samuti moelavadele tagasi spurtinud ning tundub, et mugavus võidab. Otse spordisaalist tänavatele patseerima minna siiski ei tasu, sobivad on näiteks sametist või ilukivikestega kaunistatud dressid. Ja kõige julgemad torkavad jalga ka kontskingad! Jooksumaratoni nii just ei võida, aga moemaratoni kindlasti.