„Tähesõdade“ järjefilmile „Star Wars: The Last Jedi“ avaldati treiler ning filmisaaga fännid on õnne tipus. Uues filmis saab näha ka uut elukat –Furbyt meenutavat Porgi!

Porg on lühike, kergelt trullakas ja ülimalt armas tegelane, mida kõik kohe internetis fännama hakkasid.

Vaata, kas märkad filmi treileris uut armast tegelast!

„Star Wars: The Last Jedi“ jõuab kinodesse selle aasta detsembris.