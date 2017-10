Kui valitsus toetab riigihalduse minister Jaak Aabi ettepanekut, siis hakkavad Ida-Virumaale tööle asuvad kutsekooli- ja kõrgkoolilõpetajad saama tulevast sügisest kolme aasta jooksul igakuist 300-eurost stipendiumi.

Ministri sõnul on noorte lahkumine Ida-Virumaalt suur probleem ning 300-eurose igakuise stipendiumi sisse seadmine on vaid üks meede paljude seast, millega valitsus praegu Ida-Viru tegevuskavas tegeleb, kirjutab ERRi uudisteportaal.

„Aga jah, kui me panustame sellele, et Ida-Virumaale tekiks uusi töökohti, siis on vaja seal ka töökäsi,“ selgitas Aab.

300-eurone kuustipendium oleks mõeldud tööd alustavale noorele kolmeks aastaks, mitte kümneks, nagu ajakirjandusest on ekslikult läbi käinud. Seda saaksid nii era- kui ka riigisektorisse tööle asujad.