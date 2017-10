Kontroll näitas, et teades MyFitnessi kliendi kohta täiesti avalikke andmeid, on võimalik tema kontole sisse logida, kui ta pole ise oma parooli käsitsi ära muutnud.

Klubi teab veast juba kuu aega, kuid pole seda siiani parandanud, kirjutab Geenius.ee.

Nimelt määratakse kliendile iseteeninduse konto avamisel vaikimisi parool, mis on väga lihtsasti ära arvatav ka täiesti võõrastele inimestele. Teine probleem on see, et klienti ei sunnita seda parooli sisse logides muutma, mistõttu jäävadki inimesed kasutama ebaturvalist parooli.