Ene Ergma suve alguses välja käidud salapärane idee Tartu jaoks on akadeemilise pansionaadi loomine.

On selgunud, et Ergma soovib Tartusse luua akadeemilise pansionaadi, kus oma vanaduspäevi saaksid veeta inimesed, kes on Tartu kui ülikoolilinnaga seotud olnud, edastab ERRi uudisportaal.

"Kui mulle pakuti võimalust kandideerida Reformierakonna ridades järgmistel valimistel, siis nõustusin kahel tingimusel: esiteks ma ei astu enam erakonda ja teiseks rääkisin sellest konkreetsest ideest," ütles Ergma.

"Loomulikult, realiseerimine nõuab ka teiste poliitiliste jõudude toetust, kuid mis saaks neil olla selle vastu, kui poliitikud hoolivad ka neist inimestest, keda nimetatakse intelligentsi esindajateks," ütles ta veel.

Pikaaegne IRL-i poliitik Ene Ergma lahkus IRL-ist 2016. aasta juunikuus ja lubas poliitikaga lõpparve teha.