Kidrakool24.ee on eesmärgiks on Sind pühendada kitarrimängu võludesse. Enam pole vaja lugeda kuhjade viisi raamatuid neid sisuliselt mõistmata või osaleda internetikoolitustel. Kidrakool24.ee õppematerjalid on koostatud elukutseliste muusikute poolt neid järjepidevalt kasutades ja testides. Materjale koostades on esikohale seatud selgus ja lihtsus.

Uutmoodi kitarrikursustel saad kitarrimängu selgeks vaieldamatute rokkmuusika klassikute lugusid mängides. 50-minutilistest kitarritundidest saavad mängulised ja lahedad bändiproovid, kuna Sa ei tinista keelpilli üksinda, vaid koos õpitava loo taustaga. Kitarriõppe käigus kostuvad Sinu kitarrikeeltelt palad rokihiidude, kelle hulka kuuluvad näiteks Metallica, Nirvana ja R.E.M., pagasist.

Kitarrimängu selgeks õppimine muusikakoolis võib olla vaevarikas ja aastatepikkune töö. Kidrakool24.ee pakub Sulle alternatiivi, sest osutab uutmoodi personaalset kitarrimängu õpetamist. Pole tarvis noodivihikuid, eelteadmisi kitarrimängust ega ka muusikast. Isegi oma kitarri pole esialgu tarvis.

Õpi kitarri mängima nagu tõeline rokkstaar!

