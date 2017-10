Estee Ilusalong pakub oma külastajatele laia valikut erinevaid protseduure esteetilise kosmetoloogia valdkonnast. Selleks, et olla ilus ja terve ei pea kasutama kirurgilist sekkumist.

Fotonoorendamine – see on raviprotseduur naha vananemise profülaktikaks ja olemasolevate vananemisnähtude kõrvaldamiseks. Toime efektiivsuse poolest ei ole antud protseduurile võrdset, see on meeldiv ja valutu. Tegemist on kõige säästvama ja korrektsema noorendamise metoodikaga.

Fotonoorendamise tulemusena:

- silenevad kortsud

- paraneb näojume

- väheneb naha kuivuse ja kokkutõmbumise tunne

- avaldub liftinguefekt

- vähenevad pigmendilaigud ja veenimoodustised

- vähenevad aknehaiguse tagajärjed

- normaliseeruvad ainevahtusprotsessid ja naharakkude jagunemismehhanismid

- aktiveerub kollageeni süntees

