„Ta palus mul massaaži teha. Mõtlesin: kuule, mees, ma pole mingi loll. Aga tagasi vaadates mõistan, et olin loll. Ma pole sellest kõigest ikka veel üle saanud."

Itaalia filmikuulsus Asia Argento rääkis ajakirjas New Yorker, et Weinstein vägistas ta 1997. aastal Prantsuse Rivieral Hotel Du Cap-Eden-Rocis. Produtsent olevat toona 21aastase Argento kutsunud oma stuudio Miramax peole, ent selgus, et pidu polnudki. Itaalia filmidünastiast pärit näitlejatar oli Weinsteiniga tema sviidis kahekesi. Produtsent kiitis esmalt Asia tööd, kuid õige pea oli ta ümber riietunud hommikumantlisse. Käes hoidis Weinstein ihupiimapudelit.

Häbistatud filmimoguli Harvey Weinsteini abikaasa Georgina Chapman teatas, et jättis mehe maha. Euroopa kliinikusse seksisõltuvust ravima sõitnud Hollywoodi tipp-produtsendi pihta sajab süüdistusi, üks võikam kui teine.

Nooruke näitlejatar nõustus vastumeelselt Weinsteinile massaaži tegema. Ent produtsent kiskus tema seeliku üles, sundis jalad harki ja hakkas talle suuseksi tegema. Asia käskis Weinsteinil korduvalt lõpetada, kuid mees ei teinud teda kuulmagi. „Ma kartsin teda, ta oli nii suur," tunnistas Argento New Yorkerile. „See ei lõppenud, see oli täielik košmaar."

Ühel hetkel Argento alistus ning teeskles naudingut, et kallaletung ometi lõpeks. „See oli haige. Suur paks mees tahab su hargivahet süüa. See on mingi hirmuäratav muinasjutt."

Onu Harvey ajas Gwyneth Paltrow'le käed külge

Kuna Argento ei väänelnud end Weinsteini käest vabaks, on ta kõik need aastad süümepiinu tundnud. „Oleksin ma olnud tugev naine, oleksin talle jalaga munadesse andnud ja minema jooksnud. Aga ma ei teinud seda. Ja seetõttu tundsin end vastutavana." Hirmsale traumale vaatamata soostus Argento hiljem Weinsteiniga hiljem seksuaalsuhetes olema, ehkki nimetas neid ühepoolseteks ja onanistlikeks. Ta kartis, et Weinstein hävitab ta karjääri, kui ta ei nõus ei ole. Ent oma filmis "Scarlet Diva" tõi Asia ekraanile sarnase stseeni.

Weinstein oli mees, kes pani aluse Gwyneth Paltrow karjäärile. Näitlejatar oli 22aastasena saanud peaosa Weinsteini produtseeritud filmis „Emma". Roll oli tal käes, kuid näitlejatar pidi produtsendi hotellituppa minema, et temalt isiklik heakskiit saada. Weinstein hakkas Gwynethit masseerima ning kutsus ta siis magamistuppa. Näitlejate perest pärit Paltrow oli meeleheitel: „Ma pidasin sind onu Harveyks!" Ta rääkis juhtunust oma toonasele kallimale Brad Pittile, kes tõmbas Weinsteini liistule ja ähvardas ta läbi peksta. Hiljem sai Gwyneth selle eest sõimata. Weinstein ähvardas, et ta juhtunuks kellelegi ei räägiks. „Ta röökis tükk aega. See oli kohutav!"

Ka superstaar Angelina Jolie tunnistab, et langes 1998. aastal Weinsteini soovimatu ligitikkumise ohvriks. Ta oli toona 23aastane ja reklaamis oma filmi „Playing By Heart". „Mul oli nooruses Harvey Weinsteiniga halb kogemus ja seetõttu eelistasin temaga hiljem mitte koostööd teha ja hoiatasin selle eest ka teisi," ütles Jolie New York Timesile.