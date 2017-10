„Vaprad ja ilusad“ on olnud teleekraanil juba 30 aastat ning lõppu ei paista tulevat. Ka Moss tunnistab, et ei kujutanud ette, et see sari nii kaua kestab!

„Muidugi oli see mulle liiga väike. Varrukad siiamaani, püksisääred sinnamaani...“ näitas Moss käega, kuhu riided ulatusid. „Koomiline, aga muud mul polnud.“

Sellest olenemata nägid sarja tegijad Mossis seda, mida nad Ridge'is ootasid ja roll oligi tema oma. Moss oli muusik, kellel enne sarja sattumist suurt teletöö kogemust ei olnud. Just seetõttu oli esimene päev „Vaprate ja ilusate“ võtteplatsil Mossi jaoks üheaegselt nii põnev kui ka hirmus.

„Mäletan, et olin jubedalt hirmul. Kartsin, et tekst ei tule meelde. Kartsin, et rikun duubli ära. Teen midagi, mis filmimist segab,“ meenutas Moss.

Kuigi sarja vaadates võib jääda mulje, et tegu Mossi jaoks oli sarjas näitlemine käkitegu, siis nii see tegelikult ei olnud, vastupidi - antud sarja tegemine oli äärmiselt intensiivne. „Vapraid ja ilusaid“ filmiti esimese seitsme-kaheksa aasta jooksul umbes 240-250 episoodi aastas. See tähendas, et tööd tuli teha viiel päeval nädalas ja tervelt 50 nädalat aastas.

„Ainult jõulude ajal oli kaks nädalat puhkust. Siis hakati tegema rohkem tööd vähema ajaga. Viie osa asemel salvestasime nädalas kuus osa. Siis seitse. Siis kaheksa. Siis lühenes töönädal neljale päevale, aga ikka salvestasime kaheksa või üheksa osa nädalas. See oli jube ekstreemne. Kogu võttemeeskond oli omadega läbi. Väga väsinud,“ rääkis Moss.

Seda pöörast aega mäletab hästi ka Mossi praegune abikaasa Devin DeVasquez. Nad on olnud koos 13 aastat ja sellest ajast kaheksal oli Ronnil kanda ka Ridge Forresteri roll.

„Sageli oli ta päev läbi rääkimisest nii väsinud, et tuli koju ja ei tahtnud minuga rääkida. Oli väga kurnav, kui tuli nii palju teksti meelde jätta. Ja koju tulles pidi ta tööga jätkama. Järgmiseks päevaks tekste õppima,“ meenutab Mossi abikaasa.

Elu võtteplatsil oli lausa nii kiire, et muuhulgas ei olnud sarja tegijatel ja näitlejatel aega isegi tülitsemiseks.

„Aega oli vaid selle päeva stseenide harjutamiseks. Püüad seda teha võimalikult kiiresti. Me saime kõik omavahel väga hästi läbi. Õhkkond oli suurepärane,“ räägib Moss.

Kuid „Vaprad ja ilusad“ ei olnud ainus projekt, millega Moss tollal tegeles. Lisaks draamasarjale osales ta paaris filmis ning tegi kaasa mõnes minisarjas.

„Tahtsin teha rohkem filmiprojekte. Aga ei saanud, sest sellises sarjas osalemine nõuab palju aega. Muuks vaba aega leida ei saa. See oli üks puudus kindla igapäevatöö juures. Tuleb ise vaagida, mida see väärt on,“ selgitas Moss.

Kuid viis aastat tagasi, aastal 2012, sai Mossil Ridge Forresteri rollist lõplikult isu täis.

„Pärast 25 aastat, tehes ühte ja sama - mingil hetkel tuleb teha muutus,“ ütles selle peale Mossi abikaasa.

Nii tuligi Moss „Vapratest ja ilusatest“ ära ning see andis talle aega, et abikaasaga uutele projektidele ja ideedele keskenduda.

Hetkel toodab Moss Los Angeleses telesarja „The Bay“, muuhulgas lööb ta kaasa komöödiasarjas „Rossi and White“.

Käesoleval aastal kutsuti Moss Belgiasse tööd tegema ja ettepanek tundus äärmiselt ahvatlev.

„Lahkuda ja elada mustlaselu mõnes teises riigis…See tundus meile nii lahe. Muutsime oma elu Los Angeleses lihtsamaks, et seda teha,“ sõnas mees.

Pakkumine, mille tõttu Moss naisega Belgiasse tuli, oli ainulaadne - ühe näidendi peaosa. Ja nii sattuski Moss teatrilavale uhiuude lavastusse.

„„Brasschaati koduperenaised“ - väga lõbus, originaalne näidend. Kirjutatud spetsiaalselt minule. Arutasime enne töö võtmist, mis sellest saada võiks. Andsin oma nõusoleku juba enne, kui näidendit kirjutama hakati. See on väga ebatavaline, enamik inimesi seda ei teeks. Aga ma usaldasin neid ja ütlesin, et teeme ära. Sellest tuleb midagi lõbusat. Ja tuli ka. Väga lõbus. Meil on viis tippkomöödianäitlejatari. Enamikul on ka oma telesari. Ja töö läheb hästi,“ räägib Moss.

Belglased on suured Mossi fännid ning vahel astuvad fännis oma iidoliga kohtumiseks isegi üle piiri – näiteks ühel korral rebiti näitleja fännide poolt rattalt maha ja ta kukkus õnnetult.

„Tagasihoidlikkust kõrvale jättes, seda juhtub tihti. Ma ei saa seda vältida. Ei püüagi vältida. See pole suur probleem. Lepin sellega. See pole asi, mida vajan või mis peaks olema. See käib kaasas meie alaga. Kui see inimesi õnnelikuks teeb… Enamik on viisakad, siis olen ka mina viisakas. Kui nemad ei ole viisakad, ei ole ka mina. Kogu lugu,“ kommenteeris Moss. Ta lisas, et varem tunti teda ära vaid Ridge Forresterina, kuid nüüd juba rohkem Ronn Mossina.