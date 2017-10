Viis Eesti perekonda said eelmise aasta lõpus lapse ja see on siiani olnud nende suurim seiklus. Nüüdseks on laste sünnist möödas üle poole aasta. Gaasivalud on läbi elatud ja esimesed hambad ära tulnud. Vanematel on veidi aega ka hingetõmbeks ja tänases saates tehaksegi kokkuvõte, mida uus ilmakodanik on kaasa toonud. Joogaõpetaja Karina oli aktiivse eluviisiga juba enne lapsesaamist ja on ka nüüd. „Trennis käime koos, joogas koos, postitantsu trennis koos – kõike teeme koos!“ kommenteeris Karina. Marianni ja Kardo peres jäi Kardo nende teise lapse, Lendega lapsepuhkusele. Milliseks muutub elu aga mitme lapsega? „Mul pole vahet, mitu neid on, võiks rohkem ka olla, ma ei paneks tähelegi vist,“ ütles Mariann.

Kassapidaja Linda ja Mario peres on aga ärevad ajad, sest üürikorterist tuleb välja kolida – omanik tahab remonti teha. Uus kodu on õnneks ilusam ja rõõmu on ka peres rohkem. „Tahtsime ühte korterit veel, aga sealt öeldi, et omanik on lastevastane!“ sõnas Linda. Lõpuks sai ka Linda kodunt üksinda välja ja leidis aega iseendale – esimene kord poole aasta jooksul!