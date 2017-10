Politsei on teinud valimisreklaami rikkumistes 15 ettekirjutust ning käimas on neli väärteomenetlust.

Politseile on laekunud üle saja valimisreklaame puudutavat teadet ja pöördumist. Nende sisu on erinev ja kõiki ei saa käsitleda kui rikkumisi, kuid kontrollime kõiki teateid, selgitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik. Mitmed teated on korduvad ehk käivad ühe ja sama reklaami kohta. Politseinikud on teinud 15 ettekirjutust ning käimas on neli väärteomenetlust. „Kõige rohkem küsimusi tekitavad sõidukitele paigaldatud reklaamid, sest need on teatud määral lubatud. Küll aga ei tohi sõidukil olla kandidaadi numbrit, tunnuslauset ja valmimisüleskutset. Poliitiline välireklaam võib olla ka kutse kohtumisele kandidaadiga. Ka kutsetel ei tohi olla tunnuslauseid, kandidaadi ainuisikulist reklaami ja tema numbrit,“ rääkis Kuik. Enne reklaamide paigaldamist on politsei poole on pöördunud valimisliidud ja erakonnad, kes soovisid olla kindlad, et plakatitel ja ka autodel poleks poliitilise välireklaami tunnuseid.