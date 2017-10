Soome kass Rasmus, kes viis aastat tagasi sai kuulsaks sellega, et lendas luige seljas, on jaanipäevast saati kadunud. Peremees ei usu, et ta ekstreemse retke teinud neljajalgne pereliige kunagi enam tagasi tuleb, kirjutas Iltalehti.

Posios juhtus viis aastat tagasi lugu, mis ületas uudistekünniselt Soome piirid ning Posios käisid võttegrupid kuulsat kassi jäädvustamas. Tauno Tuovila käis hommikul kodurannas jalutamas ja seal oli parasjagu luigeparv. Kass Rasmus piidles linde ning kargas äkki ühele linnule selga. „Luiged ehmatasid ja läksid lendu. Nii läks ka kass seljas kaasa. Siia nad enam tagasi ei lennanud ja ma mõtlesin, et nüüd see luik viis kassi igaveseks,“ rääkis peremees Tuovila tol korral. Kass aga tuli mõni hetk hiljem tagasi, läbimärg ja silmad häbi täis. Hiirekuninga lend jäi küll lühikeseks, kuid legend tema teost püsib tänini.

Kangelane ise on aga kadunud ning perekond Tuovila on kurb. Rasmus toodi tütrele seitse või kaheksa aastat tagasi. Kassi igatseb taga ka koer Rami. „Nad võeti ühel ajal ning nad harjusid teineteisega,“ rääkis peremees, kes arvab, et küllap on kass hukka saanud. „Kas ta võis jääda auto alla või püüdis rebane kinni,“ arvab mees.