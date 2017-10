Täna õhtul oli TV3 eetris saade „Suur valimisdebatt: Tallinn otsib linnapead!“, stuudiosse väitlema olid kutsutud Taavi Aas (Keskerakond), Kristen Michal (Reformierakond), Vikoria Ladõnskaja (IRL), Rainer Vakra (SDE), Martin Helme (EKRE) ja Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik). Lisaks valimislubaduste kuulutamistele võeti tuurid taas üles ka Savisaare ja korruptsiooniteemadel. “Konkurendid on ka palju viidanud justkui Savisaare sobimatule kandidatuurile. Aga selline kriitika, andke andeks, justkui üleskutse isikuvabaduse piiramisele. Seadusandja on ju täpselt ette näinud, mis juhul võib inimene kandideerida, mis juhul võib hääletada, siis ei ole vaja mingeid uusi ja topeltstandardeid kehtestada, las valija otsustab ja pärast tehke ise järeldused. Ehk need kritiseerija ei saagi nii palju hääli kui teie poolt palju kritiseeritud meie liige,” kommenteeris Jüri Mõis seda, miks Savisaarega ikkagi valimisliidud kokku pandi. Mingeid kahtlusi Savisaare osas Mõisa sõnul nende erakonnal ei ole. “Kui asi on juba kohtus, siis ei ole meie asi seal kõhelda, kahelda ega oletada,” ütles ta.

“Meie tahame Savisaart seepärast oma valimisliitu, sest ta on rahva seas populaarne ja me peaksime just kaasama populaarseid endisi juhte, et teha uut süsteemi. Täna ei ole see aeg, et plats puhtaks. Linnas on väga palju väärtuslikku ja kui me saame koostööd teha selliste juhtidega nagu Edgar Savisaar, siis on minu meelest meie õnnestumise tõenäosus palju suurem,” tunnistas Mõis.

Martin Helme ütles, et tema ei mõista, kuidas saab endiste kohtu all olevate juhtidega uut süsteemi ehitada. Ka Viktoria Ladõnskaja IRList väljendas Mõisa ja Sõõrumaa valimisliidu suhtes pettumust. "Kui tekkis Tegus Tallinn, siis mul oli ülipositiivne meeleolu seoses sellega, sest ma mõtlesin, et majanduslikult mõtlevaid inimesi on poliitikas kindlasti vaja. Siis, kui nad ütlesid, et nad lähevad koos Savisaarega, siis muidugi minu illusioon lõppeski," sõnas naine. Martin Helme ütles, et Savisaare kandideerimine ei ole lihtsalt kooskõlas heade poliitiliste tavadega, temaga nõustus Rainer Vakra, kes lisas, et seetõttu ei ole võimalik sotsidel ka selle valimisliiduga koostööd teha. Muidugi tõmmati üles ka korruptsiooniteema, Tallinna linna ning Keskerakonnaga seotud korruptsiooniskandaalid. Taavi Aas väljendas pettumust, et kaaspoliitikud kohtu tööd teevad ja selle asja üle arutavad, lisades, et ka Kristen Michali ministriolekulajast on teada korruptsioonijuhtum. “Loomulikult, probleem on korruptsiooniga ning sellega tuleb tegeleda, Kui Raivo Aeg tahab võidelda korruptsiooniga, siis kandideerigu kaitsepolitsei peadirektoriks, kus ta kunagi on olnud ja tegelegu seal korruptsiooniga!” ütles Aas.