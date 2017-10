„Kaebasime ebaõiglase otsuse edasi. Ootasime nädala, kuu ja aasta. Nüüd saime teada, et kohtunik loobus otsuse langetamisest, sest ta pole kompetentne meie asjaga tegelema. Pärast aastast ootust?“ ei mõista neljandat aastat Indias virelevad laevakaitsjad.

Neli aastat tagasi, 12. oktoobril pidas India rannavalve riigi kagurannikul kinni Sierra Leone lipu all sõitva laeva, mille pardal oli 35 meeskonnaliiget. Nende seas britid, ukrainlased, hindud ja 14 eestlast.

18. oktoobril öeldi meestele, et nad viiakse arstlikku kontrolli, kuid tegelikkuses kulges tee vangimajja. Sellest ajast alates on neid süüdistatud ebaseaduslikult India territoriaalvetesse sisenemises, ebaseaduslike relvade omamises ja illegaalse kütuse tankimises.

Ehkki advokaadid on kõik need süüdistused ümber lükanud ja India kõrgem kohus on mehed korra ka õigeks mõistnud, virelevad laevakaitsjad endiselt Indias. Nüüd juba sessioonikohtu otsusega süüdimõistetult vanglas.