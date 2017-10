Harju maakohus mõistis ühiskasuliku töö mehele, kes lubas firmale veokeid müüa, võttis raha vastu, kuid lubatud sõidukeid ei andnud.

Süüdistuse järgi andis Marek ühe osaühingu, mis on pankrotis alates 25. aprillist 2014, osaniku ja juhatuse ainuliikmena tsiviilkohtumenetluses menetlusosalisena vande all teadvalt vale varade nimekirja Ta kinnitas vandega, et kohtule antud andmed osaühingu vara, võlgade ja äritegevuse kohta on õiged.

Pankrotimenetluse käigus selgus, et Marek ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud osaühingu pankrotihalduril, samuti Harju maakohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Arvestades asjaolu, et Mareki tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul raamatupidamisdokumendid, puudub võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes täies ulatuses läbi viia raamatupidamise revisjoni, on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist, selgub kohtuasjast. Kuna Marek rikkus raamatupidamise kohustust, pani ta toime kuriteo.