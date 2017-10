Tööstress on Euroopas sageduselt teine tööga seotud terviseprobleem pärast luu-lihaskonna haigusi.

Ligikaudu poolte töötajate arvates on tööstress nende töökohal tavaline ning 50-60 protsenti kõigist kaotatud tööpäevadest on põhjustatud nimelt tööstressist. Järgnevalt räägivad oma loo kaks naist, kes kannatasid tööstressi all ja kogesid omal nahal ka läbipõlemist, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Doris rääkis, et oli enda üle väga uhke, et suutis teha 12-tunniseid tööpäevi, kuid poole aasta pärast hakkas kõik langema - tervis ja töövõime. Ameerikas turundusega tegelev Helen meenutab, et tema siht oli maksku mis maksab tippu tõusta. Ka temal andis organism märku, et tuleb hoog maha võtta - vasak käsi ei tahtnud enam liikuda. Vaata videost, mida naised veel ületöötamise kohta rääkisid.