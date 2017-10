„Padjaklubi“ tüdrukud on läbi käinud tulest ja veest, aga sellist olukorda veel nad näinud pole. Talupealik Irja ei jäta jonni ja tüdrukutele hakkab see üle jõu käima.

Tänases osas juhtub midagi traagilist – Laura on teadmata kadunud. Miša ja Kristina otsivad teda nii meeleheitlikult, et abi saamiseks lepitakse ära isegi pahatahtliku naabri Gabrieliga. Kardetakse kõige hullemat, kuni selgub, et Laura ei tahagi enam tüdrukutega suhelda ja on elus uue lehekülje pööranud.

Laura kohtub küla peal kahe noormehega, kellega koos jooma hakkab. Ta ässitab mehed üksteise vastu, sest kõvem mees saab Laura endale. Hakatakse tegema jõu- ja ilunumbreid ning asi ei lõpe hästi. Kas tüdrukud saavad Laura eemale alkoholiküüsist ja tema „uutest sõpradest“?

„Padjaklubi“ täna kell 21.30 TV3s!