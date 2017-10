Kataloonia president Carles Puigdemont astus täna kohaliku aja järgi pisut enne kella 18.00 kõrvulukustava aplausi saatel parlamendihoonesse, et pidada kõne kataloonlaste tulevikust. Kell 18 algama pidanud kõne lükkus edasi, sel kellaajal olid kohal vaid pooled parlamendiliikmed ning presidenti ennast polnud näha. Pikale ajalootunnile Katalooniast järgnes küll sütitav tulevikulubadus, et Katalooniast saab kunagi vabariik, aga lõppkokkuvõttes iseseisvust siiski 10. oktoobril välja ei kuulutatud.

Euronews väidab, et Puigdemonti kõne lükkus edasi, sest presidendil on käsil telefonikõne Euroopa komisjoni president Jean-Claude Junckeriga. Kataloonia parlament väitis algul, et tegu on hoopiski parlamendierakondade kinnise koosolekuga. Nüüd teatas parlamendi esindaja, et Puidgemontiga on viimasel hetkel ühendust võetud ja käimas on rahvusvahelised läbirääkimised.

Parlamendihoone juurde kogunesid iseseisvuse pooldajad. President Puigdemont astus parlamendi ette kell 19.13 kohaliku aja järgi. „Olen teie ees, et analüüsida hetkeolukorda ja selgitada selle referendumi poliitilist mõju,“ alustas president. „Ma ei ähvarda kedagi, ei pressi midagi välja, ei solva kedagi. Peame pingeid leevendama,“ rääkis ta. „Me ei nõustu iialgi kõiges, aga peame olema ühtsed. Edasi viib tee läbi demokraatia ja rahu. Paljud inimesed on minuga viimaste tundide jooksul ühendust võtnud ja soovitusi andnud. Tänan neid soojalt. Eks neil olid selleks omad põhjused, kuid oli oluline, et nad ära kuulasin.“