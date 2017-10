Kataloonia president Carles Puigdemont astus täna kohaliku aja järgi pisut enne kella 18.00 kõrvulukustava aplausi saatel parlamendihoonesse, et pidada kõne kataloonlaste tulevikust. Kell 18 algama pidanud kõne lükkus edasi, sel kellaajal olid kohal vaid pooled parlamendiliikmed ning presidenti ennast polnud näha.

Euronews väidab, et Puidgemonti kõne lükkus edasi, sest presidendil on käsil telefonikõne Euroopa komisjoni president Jean-Claude Junckeriga. Kataloonia parlament väitis algul, et tegu on hoopiski parlamendierakondade kinnise koosolekuga. Nüüd teatas parlamendi esindaja, et Puidgemontiga on viimasel hetkel ühendust võetud ja käimas on rahvusvahelised läbirääkimised.

Parlamendihoone juurde on kogunenud iseseisvuse pooldajad.

Maailma ärevad pilgud on kataloonlaste juhile suunatud, rahvusvaheline üldsus eelistab Hispaaniat näha ühtse riigina ning Puigdemontile on ka kõvasti survet avaldatud. 1. oktoobril hääletas 42 protsenti kataloonlastest iseseisvusreferendumil. Neist 90 protsenti hääletas Hispaaniast lahkulöömise poolt. Madrid kuulutas referendumi ebaseaduslikuks ning üritas selle toimumist politseijõudude abil mõnedes jaoskondades ka takistada.

