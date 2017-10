Täna õhtul kell 19.45 on ETV ekraanil taas "Valimisstuudio". Sel korral on külas Tartus kandideerivate erakondade ja valimisliitude esindajad ning debatt tõotab põnevust.



Stuudios võtavad koha sisse Urmas Klaas (Reformierakond), Janno Laur (SDE), Aadu Must (Keskerakond), Indrek Särg (EKRE), Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks), Aivar Riisalu (IRL) ja Hannes Klaas (Valimisliit Tartu Eest).



Põnevas debatis tuleb juttu nii linna konkurentsivõimest, haridusest kui ka ettevõtlusest. Debatti veavad saatejuhid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar.



Vaatajatel on võimalik "Valimisstuudios" kaasa rääkida, kasutades teemaviidet #valimised.



Valimisteemaliste saadete programmi ning uudistega saab tutvuda ERRi veebis aadressil valimised.err.ee.