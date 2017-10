USA räpikuulsus Nelly (pildil), kes peaks 26. oktoobril andma Eestis kontserdi, arreteeriti laupäeva öösel Washingtoni osariigis, kahtlustatuna vägistamises. Väidetav ohver teatas politseile, et nimekas muusik vägistas ta pärast kontserti oma tuuribussis Seattle'i lähistel. 42aastane staar toimetati Des Moinesis politseijaoskonda, kuid lasti advokaat Scott Rosenblumi teatel paar tundi hiljem vabaks, ilma et talle oleks süüdistust esitatud. CNN.comi teatel on politsei alustanud juurdlust.

Sama päeva pärastlõunal kinnitas Nelly Twitteris fännidele, et ta on täiesti süütu. „Mind šokeerib määratult, et olen sellise väärväite ohvriks langenud,“ vahendab CNN.com. Õhtuse kontserdi jättis räppar, kes tunnistas end kaks aastat tagasi süüdi marihuaana ning uimastipruukimisvahendite omamises, siiski ära.