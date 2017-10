Tartu linna üks tuntumaid maju – turuhoone –muutus seestpoolt suuremaks ja valgemaks, ülehomme saab seda juba igaüks vaatama minna. Juurde tuli tervenisti viiendiku võrra kauplemispinda, sest seni kasutuseta olnud keldrisse koliti kõik laod ja riietusruumid.

„Ehitajad on väga head tööd teinud, praegu on vaja mööbel veel paika saada,“ ütleb Tartu turu tegevjuht Ivo Tombak. „Kolme kuuga selline töö ära teha ja sealjuures hoida alles kõik kultuuriväärtuslik, tubli töö. 25. juunil pidid algama lammutustööd ja mina küll ei uskunud, et kohe pärast jaanipäeva siia mõni töömees jõuab, aga eksisin. Tugevad mehed olid kohal ja töö läks kohe käima.“

Igasugune igamehe sildimajandus on kadunud, kõikide lettide kohal on ühtselt kujundatud viidad. Kaubad on grupeeritud – liha ühes kohas, piim teises, küpsetised kolmandas. Uut maja uudistama tulnud müüjad on elevil, sest õhku ja valgust jagub igale poole.