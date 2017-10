Politico vahendab, et Hillary Clinton tuuritab praegu mööda USA-d, et teha promo oma raamatule „What Happened?“ („Mis juhtus?“ ingl. k. - toim.). Eilsel esinemisel Davise linnas Californias küsiti temalt, mida ta arvab demokraatide Kamala Harrise ja Elizabeth Warreni võimalikest plaanidest 2020. aasta presidendivalimistel osaleda. Lohutavaid sõnu Clintonil pakkuda ei olnud.

Kui Clintonilt küsiti, kas ta annaks Harrisele või Warrenile nõu, vastas ta, et tema nõuanne oleks järgmine: „Teil peab olema väga kõrge valulävi, sest topelstandardid on vägagi olemas ja aktuaalsed... See on iseloomulik meie poliitilisele süsteemile, ärimaailmale, meedila, tegelikult kõigile ühiskonna osadele. Ärge kartke sellest rääkida ja sellele vastu seista.“

„Olge lihtsalt valmis selleks, et teie kohta hakatakse ütlema kõige vastikumaid asju,“ hoiatas Clinton. „Mõne veebilehe kirjelduse järgi oleks mina nagu kõige võimsam sarimõrvar kogu maailma ajaloos!“ Ta jätkas: „Naiste suhtes on - ja seda nii parem- kui vasakpoolsete seas - eriliselt õel suhtumine. Ärge seda unustage.“

Kamala Harris on demokraatide senaator California osariigist. Tema vanemad on Jamaica ja India päritolu. Kui Harris otsustab 2020. aasta presidendivalimistel osaleda ja võidaks, saaks temast mitte ainult riigi esimene naispresident, vaid ka riigi esimene mustanahaline naispresident. Viimati oli avalikkuse tähelepanu Harrisel, kui ta kritiseeris teravalt mõnede poliitikute üleskutseid Las Vegase tulistamise järel palvetada, öeldes, et „neist vaikuseminutitest enam ei piisa“. Tema on karmimate relvaseaduste pooldaja ning ütles selle ka välja.

Kamala Harris (AFP / Scanpix)

Elizabeth Warren on demokraatlik senaator Massachusettsist. Tema nimi ringles juba 2016. aasta presidendivalimiste eel kui üks demokraatide meeliskandidaate. Tal on paljude noorte valijate poolehoid, põhimõtteliselt nähakse temas Bernie Sandersi järeltulijat, ehkki enne 2016. aasta valimiskampaaniate perioodi oli ta Sandersist ehk pareminigi tuntud. Warrenit on ka Clintoniga võrreldud ning nagu Sandersgi, tundub ta valijatele liberaalsem ja julgem kui Clinton (Warren oli siiski üks Clintoni peamisi pooldajaid). Sellele vasakpoolsete kriitikale viitas ka Clinton, kellele on tõenäoliselt teada see, et osa tema potentsiaalsest valijaskonnast oleks esimese naispresidendina parema meelega just Warrenit näinud. Warren esineb sageli jutusaadetes, tema südamelähedasim teema on tervishoiureform.