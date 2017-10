Kolleeg Dannar Leitmaa kirjutas Õhtulehe veebis sellest, et tänavused valimiskampaaniad on totrad, aga eelmised olid veelgi jubedamad. Ja tõepoolest, paljad rinnad, mis tegelikult ei olnudki paljad, vaid kõigest Valdo Randpere valimisreklaam. Või nukuteatri endine juht Meelis Pai, kes lavastas ühes vaatuses hiiglasliku (nii hinnalt kui ka suuruselt) penoplastist Ülemiste vanakesega etenduse Savisaare kiituseks. See oli kampaaniapärlite jäämäe tipp.

Aga mis on tänavu? Vähemalt pealinnas oleks nagu kaks erakonda: Keskerakond ja siis kõik need, kes keskile vastu punnivad. Kõigil teistel on omad väiksed lubadused, aga põhiaur läheb sellele, et kaotada tuleb linnapood ja kinni peab minema Tallinna Televisioon. Vähe jääb puudu, et rohelist värvi liinibussidki ära keelata.

Mitte et ma jaburust taga igatseks, aga kuidagi igav on. Nagu ei olekski valimised käimas ja hääled olulised.

Noh, paar päeva aega ka, ehk jõuavad veel.