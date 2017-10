Ida-Virumaal pidasid politseinikud esmaspäeva hommikul kinni veokijuhi, kel tuvastati kriminaalne joove. Juht tunnistas, et võttis hommikul enne tööleminekut kohvi asemel napsi. Kahtlase sõidustiiliga juhist andis politseile teada tähelepanelik liikleja.

Eile hommikul kella üheksa ajal teatas tähelepanelik liikleja Häirekeskusele "vingerdavast" veoautost Tallinna-Narva maanteel. Mõni minut hiljem pidas Ida prefektuuri politseipatrull kirjeldusele vastava sõiduki Ida-Virumaal Tallinna-Narva maantee 156. kilomeetril kinni. Kontrollimisel selgus, et veoauto roolis olnud 54-aastane mees oli kriminaalses joobes.

„Kinnipidamisel tunnistas juht, et tarvitas enne sõitu minemist alkoholi. Otsus enne rooli istumist hommikukohvi asemel rohkelt alkoholi tarbida on tahtlikult sooritatud kuritegu ja sellele ei ole mingisugust õigustust,“ tõdes Jõhvi politseijaoskonna välijuht Sergei Matotškin. „Sellise vastutustundetu juhi näol on tegemist potentsiaalse liiklusmõrvariga ja on vaid puhas õnn, et traagilised tagajärjed seekord olemata jäid. Suur tänu tähelepanelikule liiklejale, kes Häirekeskust teavitas ning sellega ilmselt mõne elu päästis,“ lisas Jõhvi välijuht.