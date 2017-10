„Mulle tuli see uudisena,“ ütleb Silland Õhtulehele, et tema nägi enda kohta käivaid väiteid just Rammo Twitteri-kontolt. „See on informatsiooni, mille keegi on välja mõelnud,“ lisab ta. Aga kas Silland saab käsi südamel öelda, et ta pole töötajatelt allkirju kogunud? „Saan öelda. Inimene hääletab ju anonüümselt hääletuskabiinis ja see eelnev allkirjakogumine on mõttetu tegevus,“ hindab ta rahulikul toonil.

Valimiste valvur Alari Rammo räägib, et Pärnu ja Narva haiglate töötajad on anonüümsust paludes teatanud, et kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad haiglajuhid on püüdnud nende hääli mõjutada. Rammo sõnul oli Keskerakonna hingekirjas kohalikel omavalitsustel kandideeriv Narva haigla juht Olev Silland käinud mööda meditsiiniasutuse koridore ringi, töötajate nimekiri näpus ning käskinud anda arstidel allkiri, et nad ikka valimistel tema poolt hääletavad.

Kodanikuaktivist Alari Rammo teatas eile, et kohalikel valimistel kandideerivad Pärnu ja Narva haigla juhid üritavad sundida töötajaid enda poolt hääletama. Narva haigla juht Olev Silland eitab kõike, tema Pärnu kolleeg Urmas Sule peab aga kaastöötajate informeerimist oma kandidatuurist õigustatuks. Juhtumeid, kus valimiste head tava rikkuda üritatakse, on Eestis teisigi.

Rammo räägib, et haigla töötajate väitel oli ka Pärnu haigla juht Urmas Sule pidanud septembris osakondade kaupa koosolekuid, kus ta oli teinud personalile selgeks, kui kasulik on haiglale see, et valimistel tema poolt hääletataks. Ka oli ta jaganud tööajast haigla töötajatele valimismaterjale.

Rammo hindab, et see oli haiglajuhi poolt täiesti ebaeetline käitumine ning läheb vastuollu ka valimisseadusega. „Ei ole kena kasutada kampaania tegemiseks haigla ressursse ning ka ei peaks tegema kampaaniat tööajast. Juht on ju oma töötajate suhtes sellisel positsioonil, et töötajad tunnevad moraalset kohustust tema sõnade järgi tegutseda. Nad tulid neile haigla koosolekutele hirmuga, sest tundisd, et nende töökoht on ohus.“

Reformierakondlasest haiglajuht Urmas Sule tunnistab Õhtulehele, et tema kandideerimine on olnud Pärnu haigla kolleegide seas üldteada ning ta on oma motiividest ausalt ja avameelselt rääkinud ka koosolekutel. Küll aga lisab ta, et ühtegi eraldi valimis- või agitatsioonikoosolekut ei ole ta haiglas korraldanud.

Pärnu haigla juht Urmas Sule (Vallo Kruuser/Ekspress Meedia)

„Kõik valimisi puudutavad jutud on räägitud meie traditsioonilistes koosolekukoosseisudes ja formaatides,“ märgib Sule. “Pean oma kolleegide informeerimist ning ka mõttevahetusi sellest õigustatuks, seda enam, et räägime neil teemadel nii valimiste vahelisel kui ka eelsel ajal ühtviisi – tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja pärnakate paremat tervist puudutavate valikute kontekstis.“

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler sõnab, et politsei suhtub häälte ostmise vihjetesse tõsiselt. Siiski ei tuvastanud politsei haiglajuhtide juhtumite puhul vastuolu karistusseadustikuga ega ka korruptsioonivastase seadusega. „Valimiskandidaatidel on oluline mõista, et ebaausatele põhimõtetele rajatud tegevus volikogusse saamise nimel toodab ebaausust ega suurenda omavalitsuste usaldusväärsust," rõhutab Ombler.

Valimispropaganda Narva keskkooliõpilastele

Õiguskantsler taunis möödunud nädalal juhtumit, kus Narva gümnasistid viidi kohustuslikule ekskursioonile veetöötlusjaama, mille juht noortele valimiskampaaniat tegema hakkas. „Õiguskantslerile on teatatud, et Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna haridusteenistus on andnud Narva gümnaasiumide direktoritele korralduse suunata selle aasta septembris ja oktoobris gümnaasiumiklasside õpilasi ekskursioonidele Narva veetöötlusjaama. Ekskursioonil käinud gümnasistidelt saadud info kohaselt on üritustel osalemine kohustuslik,“ seisab Õhtulehele edastatud dokumendis.

Neil ekskursioonidel võttis gümnasistid vastu aktsiaseltsi Narva Vesi juht Aleksei Voronov, kes on ka ühtlasi Narva linnavolikogu liige. Kuna kohustuslikud ekskursioonid toimusid vahetult enne valimisi, oli ilmselt tegemist varjatud valimiskampaaniaga. Haridus- ja teadusministeerium on koostöös õiguskantsleri ja mitme kodanikuühendusega töötanud välja juhised, kuidas peaksid haridusasutused tagama kooli poliitilise neutraalsuse valimiste ajal, sestap palus õiguskantsler Narva gümnaasiumide direktoritele neid põhimõtteid meelde tuletada.