Rahvusringhääling teatas raadiouudistes eurosaadiku Marju Lauristini naasmisest kodulinna toonil, nagu oleksid valimised juba toimunud ja sotsid juba Tartu uues volikogus sees.

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar on otsustanud vahetada Euroopa parlamendis välja praeguse eurosaadiku Marju Laristini, kes Tartu volikokku valituks saades Eestisse naaseb ja volikogus tööle hakkab, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Marju Lauristin on ju ise öelnud, et kui ta osutub valituks Tartu volikokku, siis ta tuleb Euroopa parlamendist ära ja tõenäoliselt niimoodi juhtub. Ja selle Euroopa parlamendi positsiooniga on nii, et ma olen häälte koguselt number kaks. /.../ Meil on räägitud, et kui Marju ära tuleb, siis tõenäoliselt ma lähen," ütles Padar ERR-ile.

Padar rääkis, et tema töö europarlamendis algaks 23. oktoobril või 6. novembril.

Padar on kuulunud Euroopa parlamenti ka aastatel 2009-2014.