Ehitusettevõtja Aivar Tuulbergile on esitatud süüdistus selles, et ta maksis Edgar Savisaarele kahes osas kokku 80 000 eurot tänu täheks selle eest, linnapea aitas kultuurikatla hankekonkurssi ärimehele kuuluvate firmade kasuks

Süüdistajad tutvustavad kohtus kirjalikke tõendeid, mis annavad minutitäpsusega teada, kuidas suurärimees Aivar Tuulberg altkäemaksuks mõeldud summad pangast välja võttis, et need siis tänutäheks soodsate otsuste eest linnapeale üle anda.

soodsas suunas mõjutada. Kohtueelse uurimise käigus on selgunud, et kultuurikatla ehitushankel osalenud ettevõtetest ei teinud Aivar Tuulbergile kuuluvad firmad OÜ Astlanda Ehitus ja Rand ja Tuulberg AS linnale sugugi parimat ehk siis odavaimat pakkumist. Tuulberg palus Savisaarel sekkuda ning 2014. aasta novembris kõrvaldatigi Tuulbergist soodsama ühispakkumise teinud firmad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest. 16. detsembril 2014, vaid nädal pärast 50 000 euro üle andmist, sõlmiti kultuurikatla ja Aivar Tuulbergile kuuluvate firmade vahel üle kolme miljoni eurose maksumusega hankeleping.