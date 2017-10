Inimlikul tasandil on Mayle küllap kaasatundjaidki, sest ajalehed on olnud tema vastu väga karmid, nõudes lausa tagasiastumist. Kuulu järgi on abikaasa Philip May naise pärast lausa mures. Kuid avalikkuse ees on peaminister esinenud vapralt: „Ühel hetkel süüdistavad ajakirjanikud mind, et olen jääkuninganna ja robot, siis aga väidavad, et hoopis pisarates naine, kel küllaga magamata öid. Tegelikult on olukord aga selline, et minu tundeid saab küll haavata, kuid ma pean vastu.“

Briti peaminister Theresa May pidas esmaspäeval Londonis Brexiti teemal kõne, korrates varemöeldut: neil tekib liidu 27 liikmega unikaalne majanduspartnerlus ja nad taotlevad kaheaastast üleminekuaega. Seega pole lahkumisele huku ennustajatel õigus. Nüüd on tema sõnul pall Brüsseli käes. Viimane aga soovib teadagi Londonilt kuulda konkreetsemat juttu.

Brüsselis peetakse järjekordne Euroopa Liidu ja Suurbritannia läbirääkimistevoor Brexiti üle. Sellelt oodatakse vähe, sest peakõnelejad Michel Barnier ja David Davis ei tule kohale. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud, et ainult ime päästaks olukorra, sest kõnelustel Suurbritannia lahkumise üle Euroopa Liidust pole toimunud vajalikku edasiminekut.

Poliitilisel tasandil puudub peaministril autoriteet. Nii on Brüssel kuulu järgi juba pinda sondeerinud, kas leiboristide partei liider Jeremy Corbyn peab ikka kinni May antud lubadustest, kui viimase valitsus peaks kukkuma. Esialgu pole seda küll karta, sest konservatiivide partei on hirmust halvatuna tegutsemisvõimetu. Valitsus on Brexiti asjus lõhenenud ning May ei suuda parteikaaslasi kuidagi ühendada, kuid samas pole uut liidrikandidaatigi silmapiiril. Mõne päeva eest julges endine partei esimees Grant Shapps siiski öelda, et tema seljataga on 30 fraktsioonikaaslast, kes algataksid liidrivahetuse. Tegelikult oleks vaja aga 48 häält ja seega läks katse luhta. Ajalehed on kõik liidrikandidaadid üksipulgi läbi hekseldanud, ent seegi pole aidanud olukorda lahendada.

Samas on ootamatult tõusnud Corbyni täht. Ta säras juba hiljutisel parteikongressil. Viimase (BMG Research) küsitluse põhjal toetab leiboriste 42% küsitletuist, samas konservatiive 37%. Corbyni kui võimaliku peaministri poolt on 32% küsitletuist ja Mayd toetab 30%. Konservatiivid kardavad muidugi, et Corbyn võib uute valimiste puhul saada tõepoolest peaministriks.