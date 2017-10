Kummikute puudumine on sundinud inimesi otsima ka teisi päästeteid, mis aga võivad saatuslikuks saada.

Sotsiaalmeedia grupis „Märgatud Pärnus“ ütlevad linlased, et vihmavesi uputas jalakäijate tunneli Lille tänaval juba eelmisel nädala reedel. Läbimaks tunnelit, tuleb pärnakatel jalga tõmmata eriti kõrged kummikud, kui soov on takistus ehk Tallinna-Ikla neljarealine maantee kuiva jalaga ületada.

„Tunnelid lähevad vihmaperioodidel vett täis ja inimesed peavad teed ületama sõiduteel, ronima üle piirete. Niimoodi juhtus ka minu lähisugulasega. Nimelt oli kaks võimalust tal, et tööle saada, kas minna tunnelist, kus oli väga palju vihmavett kogunenud ja end põlvedeni märjaks teha või ronida üle piirete ja ületada ohtlik sõidutee. Valides viimase varjandi kukkus ta seal ronides ja nüüd on selle tulemusel haiguslehel. Kuhu nüüd pöörduda? Kes võtab vastutuse?“ pajatab üks pärnakas.

Pärnu linnavalitsus on probleemist teadlik ning püüab seda lahendada.

„Esialgsetel andmetel oli tänava ja kergliiklustee ristmiku kraavi tekkinud kopratamm ning see takistas veel liikumist. Täna hommikul käisid töömehed AS-st Pärnu Vesi ning eemaldasid tammi. Loodame, et see oli põhjuseks, miks tunnelisse vesi seisma jäi,“ ütles linnavalitsuse pressiesindaja.