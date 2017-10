Kui paarike on suhtes, siis tuleks kolmandat osapoolt väga targalt valida. Seksi ja suhteekspert Emily Morse soovitab kolmandaks valida vallalise inimese, kes võiks olla tutvusringkonnast, kuid mitte väga lähedane inimene. Võõraga ei ole midagi siduvat, kuid on suurem risk, et kolmas osaline võib tõsiselt meeldiv olla. Rääkimata suguhaiguste riskist.

Osalise võib leida ka veebilehe abiga. Võõrast valides tasub alati enne kusagil avalikus kohas kohtuda. Korraldatakse ka pidusid ja kogunemisi, kus just nende huvidega inimesi kohata võib.

Kuidas küsida?

Alguses võib sel teemal nalja heita või viidata kuulsustele, kes seda harrastanud on. Siis võib juba otse küsida, et kas See inimene on mõelnud kunagi seda proovida mõelnud. Kui siiani kõik normaalselt kulgenud, siis võid otse küsida ja ettepaneku teha.

Millised on põhilised reeglid?

Üks esimesi asju, mis paika tuleb panna - reeglid. Millest te huvitatud olete, mis keelatud, mis lubatud. Mis sobib sulle, mis su kallimale. Millega on nõus kolmas osapool. Kolmekesi voodis võib olla lõbus ja erutav ka siis, kui asi isegi vahekorrani ei jõua. Samuti peaks olema mingi turvasõna, mida ebamugavas olukorras kasutada. Ka kolmas osapool peaks tundma, et võib oma ebamugavusest märku anda.

Kuidas tuleks valmis olla?

Kasulik oleks varuda rohkem kondoome. Kui mees vahetab ühte ajal naisi, siis peaks ta iga kord ka kondoomi vahetama. Muidu võib levitada partnerite vahel ihuvedelikega erinevaid haigusi ja baktereid. Libesti, sekslelud - neid tuleks varuda. Samuti ka salvrätikuid, millega leluisd puhastada. Ka lelusid tuleks erinevate osalejate puhul puhastada.

Kuidas asi käima saada?

Ekspert Morse julgustab inimesi proovima ja soovitab vähem üle mõelda. Abiks võib olla klaasike veini ja vestlus, mis viib tõenäoliselt flirdini. Ootamatult märkad, et asi juba susiseb. Massaaž on ka väga hea algus ja tee intiimsuseni.

Milliseid poose proovida?

Puuduta, liiguta, vaata - kasuta kõike ja igasuguseid manöövreid. Ole juht või lase end juhtida - mis sulle mugavam tundub.

Suhteekspert Morse soovitab mehel selili lamada. Nii pääseb üks naine mehele oraalseksi tegema. Samas saab mees teisele naisele vastu suuseksi pakkuda.

Või lamab naine selili. Teine naine lamab tema peal ja hellitab lamavat naist. Mees saab koerapoosis siseneda.

Kuidas olukordi muuta?

Kolmekesi voodis vallatlemine kestab tavapärasest ühtest kauem. See muudab asjade kulgu. Võta juhtimine ja kasuta selleks oma käsi. Juhi kaaslasi uutesse poosidesse, mida tahaksid proovida. Või jälgi kaaslaste kehakeelt, hingamist ja seksuaalseid vihjeid.

Kui tundub, et keegi on mängust välja jäänud, siis kaasa tema.

Kui olete lõpetanud