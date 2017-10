Putukamürgiga linnavalitsuse uste piserdamine, Neoonrohelise bändi suurepärased muusikavideod, Sõõrumaa ja Mõisa liitumine poliitteatriga, EKRE ja tuleandmine – võib ju tunduda, et valimised lähevad üha totramaks, aga tegelikult oli valimiskampaania nelja aasta eest veel totram. Ei usu? Aga vaadake!

Mees- ja naisvalijatele tegi kõige suurema tünga Reformierakond. Nimelt asusid mõni nädal enne valimisi tänavaaukudele ja muule säärasele tähelepanu suunama kenade neidude punt, kes lubasid kõige tipuks paljastada rinnad. Keskmine meesvalija ootas särasilmi, keskmine naisvalija pahandas, et naisi koheldakse objektina ja seksistlikult.

Meedia jooksis kohale, kuid oodatud rinnailu asemel olid naised kaetud Reformierakonna kollaste särkidega. Kõige tipuks hüppas nurga tagant välja Valdo Randpere ja teatas, et see on tema valimiskampaania.