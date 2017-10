Tänavuse valimiskampaania ajal juba ebatavaliste võtetega silma paistnud Tartu valimisliidu Südamega Tartu üks eestvedajaid lubab neile hääle andnud ja seda selfiga jäädvustanutele meelehead.

Tartus kandideeriv Riho Laurits lubab valimisliidu suhtlusvõrgustiku lehel liidu poolt hääle andnutele Fortiusfoto Fortiustiimis tasuta fotosessiooni.

„Valimas käidud nagu naksti! Käi sinagi valimas, sest kõik selfi teinud inimesed, kes hääletavad Valimisliit Südamega Tartu poolt, neile teen fotosessiooni välja,“ kirjutab Laurits valimisliidu seinal.

Valimiste meedianõunik Kristi Kirsberg ütles Õhtulehele, et tema seda sammu õigeks ei pea. „Kui kandidaat pakub tõendatult tema või valimisliidu poolt hääle andjale hüve, on tegu hääle ostmisega ja sellest tuleb teatada politseile. Salajane hääletamine on valimiste üldprintsiip, mida tuleb järgida.“

Politseid on asjast teavitatud ja oodatakse ekspertarvamust. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles vastuseks Õhtulehe küsimusele, et on edastanud vastava päringu valimistega tegelevale politseinikule.