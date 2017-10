Kas metsa saab pidada fašistlikuks? Just selline kummaline küsimus on kerkinud üles Itaalias seoses kunagise diktaatori Benito Mussolini auks istutatud metsa võimaliku taastamisega. Kõnealune mets istutati ajavahemikul 1938-1939, kuid osa sellest hävis augusti lõpus puhkenud tulekahjus.

Benito Mussolini aastal 1943 (AP / Scanpix)

Väidetavalt sai tulekahju alguse sellest, et keegi oli keetnud tomatikastet ning Gino mäel asuv ajalooline kuusik võttis tuld, kirjutab The Local. Kuna puud olid istutatud sääraselt, et neist moodustus sõna DUX, mis tähistab ladina keeles juhti, on oma esialgse eesmärgi kaotanud needki puud, mis põlengust puutumata jäid. Nüüd leidub Itaalisas nii neid, kelle arvates võiks Mussolini auks istutatud metsa taastada, ning ka neid, kes seda sobimatuks peavad.

Väljaande sõnul ühendab see lugu kaks suurt teemat, mida tuleks laiemalt arutada: laialdased metsapõlengud ning küsitavate mälestusmärkide eemaldamine.