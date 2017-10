Mainekas USA moekunstnik Donna Karan on enda peale tõmmanud üldsuse viha, asudes oma sõpra, naiste aastatepikkuses seksuaalses ahistamises süüdistatavat Harvey Weinsteini kaitsma.

Kaubamärgi DKNY looja avaldas Daily Maili videousutluses arvamust, et Weinsteini ohvrid võisid ise süüdi olla.

„Vaatad, kuidas naised praegu maailmas riietuvad ja mida nad ise säärase enese väljapakkumisega esile kutsuvad. Mida nad sellega taotlevad? Probleeme,“ ütles Karan (69).

Seepeale säutsus 1997. aastal Weinsteini seksuaalvägivalla ohvriks langenud näitlejanna Rose McGowan Twitteris: „Abistamine ja toetamine on moraalne kuritegu. Sa oled uhketes rõivastes kõnts!“

Donna Karan you are a DEPLORABLE Aiding and abetting is a moral crime. You are scum in a fancy dress pic.twitter.com/Vze7lnpdvj