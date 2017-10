Mariliis Jõgeva on kokku pannud uue bändi ning meeskonna ja avaldas täna uue singli koos videoga. „Go“ on esimene singel tema peagi ilmuvalt täispikalt albumilt „Helerohelised huuled“.

„Viimased paar aastat olen tegelenud oma uue albumi kirjutamisega. Mul on äärmiselt hea meel, et see nüüd on valmis ja ma saan jälle õhinaga lavale minna! Uue materjali puhuks panin kokku ka uue bändi ning värske meeskonna, kellega koos anda suurepäraseid kontserte,“ ütleb põnevil lauljatar Mariliis.

Mariliisi on oma pika laulja karjääri jooksul enim tuntust saavutanud kodumaise draamasarja „Pilvede all“ tunnusloo autori ja lauljana. Lisaks jõudis tema esitus „Eesti laul 2015“ poolfinaali.