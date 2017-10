Mõnikord tundub, et kõige keerulisem on kooselus voodi jagamine partneriga. Hoolimata suurest armastusest ja hoolivusest - kaua sa kannatad norskamist või mõnda teist uneprobleemi.

Uneprobleemid tõusevad jututeemaks igas suhtes, vahendab Womens Health kliinilist psühholoog Michael Breusi. Ta on uurinud ja tegelenud uneprobleemidega suhetes, mistõttu on ta ka õige inimene viitama, et millised mured seoses magamisega inimeste vahel tülisid tekitama hakkavad.

Vaata, kas ka teil on kallimaga mõni neist seitsmest uneprobleemist!