Inglismaal sai politsei täna hommikul kõne, milles teatati, et Thamesi jões, Chelsea sadamas asuvate luksuspaatide juures on märgatud krokodilli.

Uudis levis, kui koera jalutanud Chris Davis nähtut video abil ka Twitteris jagas. Mehe sõnul oli peale tema seda imelugu vaatamas veel kaks meest, kellest üks oli juba ka politseiga kõnelnud.

Kui videot vaadates võib tõepoolest arvata, et vees ongi krokodill, siis kohale kutsutud sadamakapten Colin Bullock sõnas, et tegemist on lihtsalt plastikust ornamendiga, mis vee peal hulbib.

Kohaliku loomakaitse kõneisik ütles klippi kommenteerides, et oleks väga haruldane, kui Thamesis krokodill elaks ning lisas, et antud video põhjal ongi keeruline tuvastada, kas vees on kuju või päris loom.