Vaipa peetakse õigusega üheks tähtsaimaks ja troonivaimaks koduse interjööri elemendiks, sest ta täidab üheaegselt mitmeid funktsioone, muutes elamise õdusamaks, hoides soojust ja summutades müra. Õigesti paigutatud vaip organiseerib ruumi, kas siis visuaalselt seda ühendades või eraldades. Kuidas valida erinevate pakkumiste hulgast välja sobiv vaip ja millele pöörata tähelepanu selle interjööri paigutamisel? Alljärgnevalt jagavad nõuanedeid ALANDEKO sisustussalongi turundusjuht Ilze Mortukane ja turundusspetsialist Sintija Grigule.

1. Alusta materjali valikust

Alustades uue vaiba otsimist, soovitavad sisustussalongi ALANDEKO spetsialistid alustuseks valida materjal, millest see on valmistatud: „Vaibad jagunevad laias laastus kahte kategooriasse – sünteetilised ja naturaalsed, valmistatud näiteks villast või kiududest. Loomulikult on mõlemal kategoorial omad head ja vead, mida tuleks otsustamisel kaaluda.“

Eksperdid räägivad, et suuremad eelised on looduslikust materjalist villasel põrandakattel, nagu näiteks külma isoleerimisel jms. Kuid samal ajal on villastel vaipadel mitmeid miinuseid, sest need võivad hakata rulluma, tolmu koguma ja allergilisi reaktsioone põhjustama. Samuti, nagu siidivaipade puhul, on villastelt vaipadelt plekke raskem eemaldada.

Loomulikult saab vaiba valikul oluliseks ka majanduslik külg – naturaalsest materjalist vaiba ostmine nõuab suuremaid rahalisi vahendeid.

Samal ajal on sünteetilised põrandakatted, mille valmistamiseks kasutatakse peamiselt nailonit, polüpropüleeni, polüakrüüli ja polüestrit, suhteliselt allergiavabad ja looduslikest materjalidest vaipadest odavamad.

Nad on samuti saadaval palju erksamates värvides, pehmemad ja mõnusamad jalale, rulluvad vähem ja on kaalult kergemad, mis tähendab, et ümberpaigutamine ja puhastamine on lihtsam.

Tõsi, sünteetilised vaibad hoiavad kehvemini sooja ja on vähem vastupidavamad raskustele, mille tulemusena vaiba materjal võib deformeeruda – tekivad jäljed mööblist ja nii-öelda sissekäidud rajad.

2. Vali vaiba mõõt

Kui oled otsustanud, millisest materjalist vaipa soovid, siis on teiseks oluliseks valikukriteeriumiks vaiba mõõt. „Kui materjali ja värvi saame otsustada oma soovide või moodsate trendide järgi, siis vaiba mõõt tuleb valida ruumi suuruse ja mööbli paigutuse järgi. Õiges mõõdus vaibaga võib saavutada interjööris „Vau!“-efekti, aga vale mõõt võib täielikult rikkuda toa esteetilise pildi,“ märgivad Mortukane ja Grigule.

3. Paiguta vaip interjööri

Vaip on disainielement, mis ühendab, määrab raamid, piirab ja organiseerib. See on fantastiline võimalus ruumi eri osade esiletoomiseks, näiteks söögiitsooni eristamiseks elutoast või mängunurga loomiseks lastetoas või puhketsooni märkimiseks elutoas.

Söögitsoon. Selleks, et valida õiget mõõtu vaipa söögitsoonile, peab arvestama laua ja toolide mõõtude ning paigutusega. „Vaip ei tohi lõppeda laua jalgade all, sest see loob visuaalselt kokkusurutuse tunde. Parem on valida vaip, mis katab põranda ka siis, kui toole nihutada lauast kaugemale. Kui rääkida vaibatüübist, siis sellisel puhul soovitame kasutada kulumiskindlamat, lühikeste narmastega vaipa,“ soovitavad ALANDEKO spetsialistid.

Magamistuba. Magamistoa jaoks oleks hea valida vaip, mis arvestab nii voodi pikkust kui laiust ning tumbasid, et voodisse minnes või lahkudes oleks jalge all vaipkate. Magamistuppa sobivad ka väiksemad vaibad, mis näevad head välja voodi külgedel või jalutsis.

Elutuba. Kodu kõige käidavamal pinnal sõltub vaiba suurus mööbli paigutusest, sest vaibaga saab esile tuua erinevaid tsoone. Klassikaliselt paigutatakse vaip diivani, tugitoolide ja diivanilaua alla. Tasub meeles pidada, et vaip ühendab, seepärast on tähtis, et sellele mahuks kogu mööbel. Häid näiteid, kuidas vaipa paigutada ja kuidas mitte, leiab siit.

ALANDEKO soovitused vaiba valikuks:

• Suur vaip tõmbab alati tähelepanu, seepärast tuleks rikkalikus interjööris, kus on palju originaalset mööblit ja kauneid detaile, kasutada tagasihoidliku mustri või kaunistustega ühetoonilist vaipa.

• Väikesed kohevad vaibad on suurepäraseks aktsendiks kõikides ruumides. Nad näevad head välja kamina või tugitooli ees, aga ka magamistoas voodi kõrval või jalutsis.

• Kuigi magamistuppa pannakse traditsiooniliselt suur ja kohev vaip, siis tasub meeles pidada, et just sinna koguneb palju tolmu (teab ju igaüks, et voodite alt ilmuvad välja tolmurullid justkui „ei kusagilt“). Sellepärast võivad osutuda väiksemad, kergesti hooldatavad vaibad voodi ümber palju mugavamaks ja praktilisemaks ning tervislikumaks lahenduseks.

• Kui on soov osta suurt mõõtu vaipa, tuleb peatähelepanu pöörata selle värvile, sest värvitooni tõttu võib ruumi suurus visuaalselt muutuda.

• Tumedatesse tubadesse sobib soojades toonides vaip, heledatesse sobivad külmad toonid.

• Tumedal põrandal püüab pilku kontrastsete värvidega vaipkate.

• Valides suurt vaipa, tuleb jälgida, et seinast vaiba servani jääks 15-20 sentimeetrit vaba pinda.

• Sünteetilised vaibad on hinnalt soodsamad, seepärast on neid võimalik vahetada ka sesoonselt. Näiteks võib suvel dekoreerida ruumid lõbusamates ja kirevamates toonides vaipadega, aga külmematel aastaaegadel kohevamate ja rahulikes toonides vaipadega. Soovitus sobib muidugi neile, kellel on kodus kohta vaipade hoidmiseks.

Loe lisaks: Kuidas vaipa valida ja interjööri paigutada?