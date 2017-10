Teie ees on „Duubel“! See on Õhtulehe iganädalane filmisaade, kus soovitame, mida hetkel kinno vaatama minna, millised linateosed sinna lähiajal jõuavad ning käime üle ka mõned huvitavamad filmiuudised.

Esimeses saates võtame luubi alla värskelt kinno jõudnud ulmepõneviku „Blade Runner 2049“ ning soovitame valmis olla filmideks „Võõramaalane“ ja „Palju õnne surmapäevaks“. Ühel või teisel moel ilmutavad end uudistes aga üks pea 30-aastane film ning „Viiskümmend halli varjundit“.