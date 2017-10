Tervise Arengu Instituudi (TAI) vanemspetsialisti Triin Soku sõnul hakkavad just 10-12aastastel noortel tekkima esimesed kokkupuuted alkoholiga, mistõttu alustati kampaaniaga „Aitäh, ema! Aitäh, isa!“, mis kutsub lapsevanemaid hoidma oma lapsi alkoholi eest kuni täiskasvanuks saamiseni.

Kampaania on eelkõige suunatud 10-12aastaste laste vanematele ja selle eesmärk on neid julgustada lastele piire seadma, et noorte esmane alkoholitarbimise kogemus lükkuks võimalikult kaugele.

„Mida varem noor inimene alkoholiga tutvust teeb, seda suurem on kahju tema vaimsele ja füüsilisele tervisele ning mõju edasisele elule,“ ütles Sokk. „Kuigi teismeline võib tunduda juba täiskasvanu moodi, toimub just selles vanuses eesmise ajukoore kõige kiirem areng. Samas määrab just aju selle osa areng, kui hästi suudetakse teha elus iseseisvaid otsuseid ja mil määral suudetakse neid täide viia. Seega on see kõige otsesemas seoses lapse toimetuleku ja edukusega edasises elus.“

Uuringud on ka näidanud, et pooltest nooremalt kui 14aastaselt alkoholi tarvitama hakanud inimestest saavad tulevikus tõenäoliselt alkoholisõltlased. Alustades 21aastaselt või vanemalt on see tõenäosus vaid igal kümnendal.

Kuigi Eestis on näha alkoholitarvitamise vähenemist ja sama muster on ka noorte seas, oleme nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika riikidega võrreldes endiselt esirinnas alkoholi varajase proovimise ja purju joomise poolest. Keskmiselt proovitakse alkoholi esimest korda 12,4 aasta vanuselt. 11aastaselt on alkoholi proovinud juba iga neljas noor ning 15aastasena juba enamik noortest. Reeglina jõutakse pärast proovimist üsna kiiresti regulaarsema alkoholitarvitamiseni.