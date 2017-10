Hiinas pulmade puhul sõprade poolt tehtud nali läks kohutavalt viltu, sest sõbrad lasid sisuliselt peigmehe selja õhku ja veriseks. Pulmade asemel tuli mehel minna haiglasse.

Videol on näha, kuidas peigmees on seotud lambiposti külge, vahendab Mirror.

Peigmehe seljale on kinnitatud pikk rivi pauguteid, mis ta sõprade poolt süüdatakse. Nalja, naeru ja tossu on palju, kuid peagi näevad sõbrad, et peigmehe selg on verine.

Õnneks ei olnud mehe põletushaavad ja vigastused eluohtlikud. Nii sai peigmees juba õhtul tagasi pulmapeole ja pruudi juurde.

Video!